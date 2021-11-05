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Юрист Соловьев описал план действий в случае кражи денег с банковской карты
Экономика
Юрист Соловьев описал план действий в случае кражи денег с банковской карты
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 ноября. Банк обязан вернуть средства владельцу банковской карты, если окажется, что клиент не причастен к краже средств. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Человеку, который обнаружил подозрительное списание со своей карты, следует немедленно заблокировать ее. Это можно сделать в мобильном приложении или по телефону с помощью работника банка, передает «Прайм».

«Во-вторых, о происшествии необходимо немедленно сообщить в банк. Лучше это сделать дважды — сначала по телефону, а затем лично, придя в отделение, где открыт счет и подав заявление о происшествии. Помните, что о подозрительной операции с вашим счетом в банк необходимо сообщить не позднее следующего дня после ее обнаружения — именно в этом случае у вас будут все основания требовать возврата украденной суммы», — предупредил Соловьев.

Третьим шагом является обращение в полицию, так как хищение средств является уголовным преступлением. В заявлении необходимо все подробно изложить и занести копию документа в банк, чтобы там знали о подключении к делу правоохранительных органов.

«На проведение внутреннего расследования о краже денег со счета клиента у банка есть 30 календарных дней. И вдвое больше, если окажется, что преступники действовали из-за рубежа», — добавил юрист.

Директор информационной безопасности Банка России Артем Сычев ранее рассказал, как защититься от телефонных мошенников. Он пояснил, что работники банка не имеют доступа к личным счетам клиентов, поэтому сообщать о подозрительных операциях они не имеют возможности.

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