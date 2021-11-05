Банды наркоторговцев устроили перестрелку на мексиканском курорте Канкун

Мехико, 5 ноября. Перестрелка началась вблизи одного из отелей в районе курорта Канкун, который расположен в южном мексиканском штате Кинтана-Роо. Участниками столкновения стали две банды наркоторговцев.

Жертвами перестрелки стали два человека. Оба погибших являются членами преступных группировок. Пострадавших в результате происшествия нет, уточнили в региональной прокуратуре.

«Ведомство информирует, что на пляже залива Петемпич в районе Пуэрто-Морелос было зарегистрировано столкновение враждующих группировок наркоторговцев», — говорится на странице прокуратуры в Twitter.

Инцидент породил панику среди клиентов и сотрудников находящихся рядом отелей. Сейчас на месте происшествия работают представители правоохранительных органов и врачи скорой помощи. Перестрелка в этом штате наблюдается уже не впервые за последние месяцы.

Конфликт со стрельбой вечером 4 ноября произошел в подмосковных Химках. В результате происшествия погиб один человек, еще один участник перестрелки пострадал.