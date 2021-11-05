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Курьеры и грузчики стали самыми востребованными специалистами в России
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Курьеры и грузчики стали самыми востребованными специалистами в России
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 5 ноября. Пандемия повлияла на обеспеченность компаний специалистами таких профессий, как курьеры, грузчики и строители. Такие данные в ходе исследования выявили специалисты сервиса «Зарплата.ру».

Эксперты считают, что подобная обстановка сложилась из-за нежелания людей переходить на нестабильную, хоть и более оплачиваемую работу. Повлиял и связанный с пандемией отток мигрантов, передают «Известия».

«Соотношение количества резюме... к числу открытых вакансий составляет от 0,5 до 2 резюме на одну вакансию. Нормальным уровнем конкуренции за рабочее место на рынке труда считается соотношение 5–6 резюме на одну вакансию...» — объяснила глава департамента аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина.

Основатель GigAnt Денис Решанов добавил, что есть и положительный аспект. Работодатели вынуждены повышать зарплаты. Так, курьеры сейчас могут зарабатывать до 100 тысяч в месяц. С другой стороны подобный доход сделал зарплату линейного персонала неконкурентной, заключил эксперт.

В связи с пандемией больше людей ищут удаленную работу. Так, в России наблюдается существенный приток специалистов в IT-индустрию.

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