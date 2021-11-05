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Павел Дуров объявил о тестировании рекламных сообщений в Telegram
Технологии
Павел Дуров объявил о тестировании рекламных сообщений в Telegram
pixabay.com

Москва, 5 ноября. Тестирование рекламных сообщений стартовало в Telegram. Они будут появляться на разных каналах мессенджера после прочтения всех постов, сообщил предприниматель Павел Дуров.

Посты будут содержать пометку sponsored. Увидеть рекламное объявление можно в больших и общедоступных канала[, у которых свыше одной тысячи подписчиков. Текст сообщения ограничивается 160 символами.

«Telegram начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?» — говорится в сообщении Павла Дурова, которое появилось во многих крупных пабликах.

Отмечается, что текст рекламы будет основываться на теме каналов. По словам Павла Дурова, сообщения не будут высвечиваться в списке чатов, личных беседах или небольших группах. Доход от объявлений позволит мессенджеру дальше предоставлять бесплатные услуги сервиса.

Недавно сервис Downdetector сообщал о сбоях в работе мессенджера Telegram. Согласно информации портала, большинство пользователей испытывали проблемы с приложением, не могли отправить сообщение или подключиться к серверу.

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Павел Дуров telegram рекламные сообщения
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