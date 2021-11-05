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«Спартак» и «Лестер» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче Лиги Европы
Спорт
«Спартак» и «Лестер» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче Лиги Европы
Twitter  /  @fcsm_official

Лестер, 5 ноября. Матч четвертого тура Лиги Европы между московским «Спартаком» и английским «Лестером» закончилась вничью со счетом 1:1. Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс».

Футболисты столичного клуба вышли вперед на 51-й минуте матча благодаря точному удару Виктора Мозеса. Затем англичане сравняли счет усилиями Даниэля Амарти, который направил мяч головой в сетку ворот Александра Селихова.

На 75-й минуте «Лестер» получил право на пробитие 11-метрового удара, однако нападающий команды Джейми Варди не смог его реализовать. Селихов угадал направление удара и отбил мяч, летящий в створ ворот.

По итогам четвертого тура «Спартак» расположился на последнем месте в своей группе с четырьмя очками. «Лестер» находится на третьей позиции с пятью баллами.

Несколькими часами ранее завершился еще один матч Лиги Европы с участием российской команды. Московский «Локомотив» сыграл вничью с турецким «Галатасараем».

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