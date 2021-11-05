Депутат Рады Герус: Россия заблокировала поставки угля в Украину из Казахстана

Киев, 5 ноября. Российская Федерация «виновата» в блокировке поставок угля в Украину из Казахстана. Таким мнением поделился председатель энергетического комитета Рады Андрей Герус.

Парламентарий сообщил, что в задержке якобы виновата Россия, однако РЖД эту информацию не подтверждает. РФ ограничила провоз энергетического угля, в то время как коксующихся пород это не касается, написал Герус в своем Telegram-канале.

«Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы», — написал парламентарий.

Ранее Герус сообщил, что Российская Федерация с 1 ноября прерывает экспорт. Аналитик Игорь Юшков заявил, что Украину ждут серьезные проблемы после того, как Россия прекратит поставки угля. По мнению специалиста, страна на данный момент испытывает дефицит в этом виде топлива.