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Депутат Рады Герус: Россия заблокировала поставки угля в Украину из Казахстана
Экономика
Депутат Рады Герус: Россия заблокировала поставки угля в Украину из Казахстана
pixabay.com

Киев, 5 ноября. Российская Федерация «виновата» в блокировке поставок угля в Украину из Казахстана. Таким мнением поделился председатель энергетического комитета Рады Андрей Герус.

Парламентарий сообщил, что в задержке якобы виновата Россия, однако РЖД эту информацию не подтверждает. РФ ограничила провоз энергетического угля, в то время как коксующихся пород это не касается, написал Герус в своем Telegram-канале.

«Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы», — написал парламентарий.

Ранее Герус сообщил, что Российская Федерация с 1 ноября прерывает экспорт. Аналитик Игорь Юшков заявил, что Украину ждут серьезные проблемы после того, как Россия прекратит поставки угля. По мнению специалиста, страна на данный момент испытывает дефицит в этом виде топлива.

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Казахстан украина россия уголь герус
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