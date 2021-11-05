Разборки из-за автобизнеса могли стать причиной гибели человека в Химках

Химки, 5 ноября. Конфликт со стрельбой, произошедший в микрорайоне Клязьма-Старбеево в Химках, мог быть вызван разногласиями в автомобильном бизнесе. Во время разборок погиб один человек.

Перестрелка произошла на улице Шевченко вечером 4 ноября. Четверо людей у одного из кафе устроили расправу над двумя другими жителями Подмосковья. Один человек умер от огнестрельных ранений, второй пострадал. О состоянии последнего пока ничего не известно.

Нападавшие скрылись на черном Mercedes, однако позже они могли пересесть в другие машины. По информации издания, это могли быть Chevrolet, Audi и два Mercedes, передает РЕН ТВ.

Ранее стало известно о кровавой перестрелке в Химках. Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы объявили план «Перехват». Специалисты ищут стрелявших и выясняют все обстоятельства конфликта.