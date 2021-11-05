Вильфанд: Центральную Россию 5 ноября ожидает самый жаркий день месяца

Москва, 5 ноября. Температура воздуха днем 5 ноября на территории центральной части России достигнет отметки в 13 градусов выше нуля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Такие показатели, по его словам, являются рекордными. Максимальные значения наблюдались 5 ноября в 1938 году. Тогда воздух прогрелся до 12,9 градуса.

«В центре в пятницу будет самый теплый день в ноябре. Температура приблизится к своим рекордным значениям. Температура будет 11-13 градусов, ночная температура также будет достаточно высокой — около семь-восемь градусов, — отметил Вильфанд в интервью РИА Новости.

Ранее в Гидрометцентре пообещали россиянам аномально теплый ноябрь. По словам специалистов, в большинстве российских регионов температурный фон значительно превысит климатическую норму.