Глава ДНР Пушилин допустил военное наступление на Киев

Донецк, 5 ноября. Полномасштабная агрессия Украины в отношении ДНР может сподвигнуть силы народного ополчения не только на оборонные действия. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Он предположил, что Киев из-за энергетического кризиса может пойти на отчаянные шаги. Таким образом, по его мнению, власти попытаются отвлечь внимание населения страны от внутренних проблем. При этом Пушилин подчеркнул, что ДНР все еще настроена на дипломатическое решение конфликта.

«Но как только Киев преступит эту черту и попытается решить конфликт военным способом, у нас будут развязаны руки. Уверяю, мы вынуждены будем концентрироваться не только на оборонных действиях в плане нашей позиции как таковой», — сказал глава ДНР в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском».

Такую позицию Пушилин связал с тревожным сигналом по ту сторону фронта. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) недавно начали планомерную переброску военного контингента на юг, пишет «Царьград».

Ранее глава ДНР сообщил о захвате украинскими силовиками села Старомарьевка. Он отметил, что такие действия нарушают положение Женевской конвенции.