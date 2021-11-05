Женщина и ребенок погибли при столкновении Opel и КамАЗ в Калмыкии

Элиста, 5 ноября. Авария с участием легковушки Opel и большегруза КамАЗ произошла на трассе Яшкуль — Комсомольский в Калмыкии. В результате ДТП погибли женщина и несовершеннолетний ребенок, сообщили в республиканском МВД.

Авария произошла примерно в 20:20 на 44-м км автодороги в Черноземельском районе. После столкновения легкового автомобиля и грузовика ребенок скончался на месте, женщина-водитель Opel была доставлена в больницу с множественными травмами. Врачам не удалось ее спасти.

На месте аварии работало руководство районной прокуратуры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставлен прокуратурой Калмыкии на контроль.

Авария с участием КамАЗа и легковушки в конце октября произошла в Ингушетии. Жертвой автокатастрофы стал младенец.