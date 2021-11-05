Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза объявил о роспуске парламента страны

Лиссабон, 5 ноября. Глава Португалии Марселу Ребелу ди Соуза принял решение о роспуске Собрания республики (парламент страны). Об этом сообщила телевизионная компания Radio e Televisao de Portugal.

Досрочный тур парламентских выборов глава государства назначил на 30 января 2022 года. Об этом Марселу Ребелу ди Соуза заявил в ходе своего выступления на телевидении.

«Я решил распустить Собрание республики и созвать выборы 30 января», — заявил глава Португалии.

Ранее на территории Соединенных Штатов завершились первые региональные выборы при Джо Байдене. Демократическая партия взяла большинство мандатов, однако лишилась Вирджинии, а также ухудшила позиции в Нью-Джерси. Несмотря на лидирующие позиции по итогам избирательного процесса, в партии виден внутренний раскол.