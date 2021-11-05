HeadHunter: юристы и медики стали самыми активными соискателями работы

Москва, 5 ноября. Более 70% соискателей работы находятся в активном поиске порядка полугода. Такие данные выявила рекрутинговая компания HeadHunter.

Наиболее активными в этой сфере стали юристы, представители творческих профессий и медики. Меньше всего в поиске вакансий заинтересованы представители рабочих профессий, передают «Известия».

Как отметили сами соискатели, трудности с местом возникают из-за того, что редко приходит обратная связь после резюме. Самые невнимательные работодатели, согласно исследованию, находятся в Москве, на Алтае, в Волгоградской области и Петербурге. Не могут найти вакантное место также из-за низкой заработной платы 36% соискателей, а около 30% признались, что пропускают много вакансий из-за непонятного описания.

Компания SuperJob провела другое исследование. Согласно ему, более половины россиян поддерживают введение нерабочих дней.