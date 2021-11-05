Минздрав Италии: привитые «Спутником V» получат COVID-сертификат после третьей вакцины

Рим, 5 ноября. Граждане, привившиеся «Спутником V» или другими неодобренными препаратами, смогут получить COVID-сертификат после бустерной вакцины. Об этом сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) разрешила выдачу сертификатов после мРНК-вакцины. В стране разрешены препараты Pfizer и Moderna, добавил Сперанца на публичном мероприятии.

«Сегодня издан циркуляр, основанный на рекомендациях Aifa, который разрешает тем, кто завершил цикл вакцинации препаратами, не признанными EMA [Европейским агентством по лекарственным средствам — Прим. ФАН], получить бустерную дозу мРНК-вакцины – Pfizer или Moderna», — цитирует слова главы минздрава Ansa.

Россия провела переговоры с Евросоюзом по взаимному признанию COVID-сертификатов. Дискуссия по этому вопросу продвигается достаточно позитивно. Власти РФ хотят достичь договоренностей в этой сфере, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.