Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 01:07
01:03
Общество
Воронежская область отказалась продлевать нерабочие дни после 8 ноября
00:46
Экономика
Депутат Рады Герус: Россия заблокировала поставки угля в Украину из Казахстана
00:44
Происшествия
Административное здание загорелось в Калининском районе Петербурга
00:34
Происшествия
Разборки из-за автобизнеса могли стать причиной гибели человека в Химках
00:29
Общество
Вильфанд: Центральную Россию 5 ноября ожидает самый жаркий день месяца
00:25
Армия
Глава ДНР Пушилин допустил военное наступление на Киев
00:21
Происшествия
Женщина и ребенок погибли при столкновении Opel и КамАЗ в Калмыкии
00:20
Политика
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза объявил о роспуске парламента страны
00:12
Общество
HeadHunter: юристы и медики стали самыми активными соискателями работы
00:10
Общество
Минздрав Италии: привитые «Спутником V» получат COVID-сертификат после третьей вакцины
Все новости

Председатель парламента Крыма Константинов выразил надежду на скорый визит Лукашенко

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 23:57
Политика
Председатель парламента Крыма Константинов выразил надежду на скорый визит Лукашенко
wikipedia.org  /  The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

Севастополь, 4 ноября. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко необходимо своими глазами увидеть, как живет Крымский полуостров, заявил председатель регионального парламента Владимир Константинов.

Лидер республики поучаствовал в дистанционном совещании со своим российским коллегой Владимиром Путиным, который в это время находился в Крыму. Лукашенко посетовал на то, что ему не удалось посетить полуостров. Константинов, в свою очередь, выразил готовность принять белорусского лидера. Он отметил, что российский Крым намерен показать президенту республики свое стремление к сотрудничеству с братским народом, передает РИА Новости.

«Александр Григорьевич уже фактически посетил Крым, когда принял участие в общении с нашим президентом, находящимся в Севастополе. Надеемся, что вслед за виртуальным посещением последует и реальное. Мы всегда готовы принимать друзей», — отметил глава парламента.

По словам Константинова, единственное условие плодотворного сотрудничества с Белоруссией — политическая воля. Таким качеством, уверен парламентарий, Лукашенко обладает в полном объеме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что белорусского лидера уже приглашали в Крым. Давнее предложение по-прежнему в силе.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Председатель парламента Крыма Константинов выразил надежду на скорый визит Лукашенко
лукашенко крым приглашение посещение
Комментировать