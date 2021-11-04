Председатель парламента Крыма Константинов выразил надежду на скорый визит Лукашенко

Севастополь, 4 ноября. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко необходимо своими глазами увидеть, как живет Крымский полуостров, заявил председатель регионального парламента Владимир Константинов.

Лидер республики поучаствовал в дистанционном совещании со своим российским коллегой Владимиром Путиным, который в это время находился в Крыму. Лукашенко посетовал на то, что ему не удалось посетить полуостров. Константинов, в свою очередь, выразил готовность принять белорусского лидера. Он отметил, что российский Крым намерен показать президенту республики свое стремление к сотрудничеству с братским народом, передает РИА Новости.

«Александр Григорьевич уже фактически посетил Крым, когда принял участие в общении с нашим президентом, находящимся в Севастополе. Надеемся, что вслед за виртуальным посещением последует и реальное. Мы всегда готовы принимать друзей», — отметил глава парламента.

По словам Константинова, единственное условие плодотворного сотрудничества с Белоруссией — политическая воля. Таким качеством, уверен парламентарий, Лукашенко обладает в полном объеме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что белорусского лидера уже приглашали в Крым. Давнее предложение по-прежнему в силе.