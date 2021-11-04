Президент Молдавии Санду заявила о незначительном увеличении цен на российский газ

Кишинев, 4 ноября. Стоимость российского газа оказалась не такой высокой, как изначально ожидали в Кишиневе. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Moldova 1.

Молдавия заключила с «Газпромом» долгосрочный контракт на поставки голубого топлива. Глава государства призналась, что подписать документ можно было гораздо быстрее, если бы ситуация на энергетическом рынке была бы стабильна.

«Газовый контракт был подписан, к сожалению, выросла закупочная цена, но не так сильно, как мы могли ожидать, отталкиваясь от тех цен, что изначально обозначил "Газпром". К сожалению, все равно ожидается повышение тарифа», — заявила Санду.

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица ранее рассказала о намерении властей повысить энергетическую безопасность страны. В связи с этим в законодательство будут внесены поправки, которые в будущем создадут гарантии сохранения определенных запасов топлива.