Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 01:07
01:03
Общество
Воронежская область отказалась продлевать нерабочие дни после 8 ноября
00:46
Экономика
Депутат Рады Герус: Россия заблокировала поставки угля в Украину из Казахстана
00:44
Происшествия
Административное здание загорелось в Калининском районе Петербурга
00:34
Происшествия
Разборки из-за автобизнеса могли стать причиной гибели человека в Химках
00:29
Общество
Вильфанд: Центральную Россию 5 ноября ожидает самый жаркий день месяца
00:25
Армия
Глава ДНР Пушилин допустил военное наступление на Киев
00:21
Происшествия
Женщина и ребенок погибли при столкновении Opel и КамАЗ в Калмыкии
00:20
Политика
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза объявил о роспуске парламента страны
00:12
Общество
HeadHunter: юристы и медики стали самыми активными соискателями работы
00:10
Общество
Минздрав Италии: привитые «Спутником V» получат COVID-сертификат после третьей вакцины
Все новости

Президент Молдавии Санду заявила о незначительном увеличении цен на российский газ

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 23:55
Экономика
Президент Молдавии Санду заявила о незначительном увеличении цен на российский газ
wikipedia.org  /  European People's Party / CC BY 2.0

Кишинев, 4 ноября. Стоимость российского газа оказалась не такой высокой, как изначально ожидали в Кишиневе. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Moldova 1.

Молдавия заключила с «Газпромом» долгосрочный контракт на поставки голубого топлива. Глава государства призналась, что подписать документ можно было гораздо быстрее, если бы ситуация на энергетическом рынке была бы стабильна.

«Газовый контракт был подписан, к сожалению, выросла закупочная цена, но не так сильно, как мы могли ожидать, отталкиваясь от тех цен, что изначально обозначил "Газпром". К сожалению, все равно ожидается повышение тарифа», — заявила Санду.

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица ранее рассказала о намерении властей повысить энергетическую безопасность страны. В связи с этим в законодательство будут внесены поправки, которые в будущем создадут гарантии сохранения определенных запасов топлива.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Президент Молдавии Санду заявила о незначительном увеличении цен на российский газ
россия газ молдавия
Комментировать