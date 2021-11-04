Боевики обстреляли позиции сирийских военных в Алеппо и Идлибе

Идлиб, 4 ноября. Ранения получили двое сирийских военнослужащих в результате обстрела провинций Идлиб и Алеппо в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Обстрел в Алеппо велся снайперами террористических группировок из района Маарет. В Идлибе боевики использовали артиллерию.

«В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами один сирийский военнослужащий получил ранение. Также в провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела один сирийский военнослужащий получил ранение», — сказал Кулить.

Россия в очередной раз призывает незаконные бандформирования отказаться от вооруженных столкновений с силами правительственных войск. В Центре по примирению враждующих сторон просят боевиков встать на путь мирного урегулирования конфликта.

Ранее информационное агентство ANHA сообщило об обстреле территории Сирии со стороны турецких военных. По данным издания, артиллерия ударила по населенным пунктам Эйн Дакна и Бийлуния в северной части провинции Идлиб.