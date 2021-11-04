Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 01:06
01:03
Общество
Воронежская область отказалась продлевать нерабочие дни после 8 ноября
00:46
Экономика
Депутат Рады Герус: Россия заблокировала поставки угля в Украину из Казахстана
00:44
Происшествия
Административное здание загорелось в Калининском районе Петербурга
00:34
Происшествия
Разборки из-за автобизнеса могли стать причиной гибели человека в Химках
00:29
Общество
Вильфанд: Центральную Россию 5 ноября ожидает самый жаркий день месяца
00:25
Армия
Глава ДНР Пушилин допустил военное наступление на Киев
00:21
Происшествия
Женщина и ребенок погибли при столкновении Opel и КамАЗ в Калмыкии
00:20
Политика
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза объявил о роспуске парламента страны
00:12
Общество
HeadHunter: юристы и медики стали самыми активными соискателями работы
00:10
Общество
Минздрав Италии: привитые «Спутником V» получат COVID-сертификат после третьей вакцины
Все новости

Боевики обстреляли позиции сирийских военных в Алеппо и Идлибе
Армия
Боевики обстреляли позиции сирийских военных в Алеппо и Идлибе
Федеральное агентство новостей

Идлиб, 4 ноября. Ранения получили двое сирийских военнослужащих в результате обстрела провинций Идлиб и Алеппо в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Обстрел в Алеппо велся снайперами террористических группировок из района Маарет. В Идлибе боевики использовали артиллерию.

«В провинции Алеппо в результате снайперского обстрела, произведенного террористами один сирийский военнослужащий получил ранение. Также в провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела один сирийский военнослужащий получил ранение», — сказал Кулить.

Россия в очередной раз призывает незаконные бандформирования отказаться от вооруженных столкновений с силами правительственных войск. В Центре по примирению враждующих сторон просят боевиков встать на путь мирного урегулирования конфликта.

Ранее информационное агентство ANHA сообщило об обстреле территории Сирии со стороны турецких военных. По данным издания, артиллерия ударила по населенным пунктам Эйн Дакна и Бийлуния в северной части провинции Идлиб.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Боевики обстреляли позиции сирийских военных в Алеппо и Идлибе
Сирия Алеппо идлиб центр по примирению враждующих сторон
Комментировать