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Власти Грузии уверены в нежелании Украины забирать себе Саакашвили
Политика
Власти Грузии уверены в нежелании Украины забирать себе Саакашвили
wikipedia.org  /  European People's Party

Тбилиси, 4 ноября. Киевские власти не станут пытаться уговорить Тбилиси на передачу осужденного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала Imedi.

Он заверил, что Украина не будет посылать в Грузию соответствующий запрос. Это объясняется сразу несколькими причинами, Кобахидзе назвал только одну из них.

«Исходя из той информации, которой я владею, этого [запроса о передаче Саакашвили] не произойдет по разным причинам, в том числе и из-за того, что Михаил Саакашвили своими выходками утомил украинцев», — сказал Кобахидзе.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее объявила, что никогда не помилует Михаила Саакашвили. Она пояснила, что ее позиция не изменится, и она не собирается возвращаться к этому вопросу.

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