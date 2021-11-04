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Руководство Седьмого флота США отстранило командиров разбившейся подлодки
Армия
Руководство Седьмого флота США отстранило командиров разбившейся подлодки
ru.wikipedia.org  /  General Dynamics Electric Boat

Вашингтон, 4 ноября. Командиров разбившейся в Южно-Китайском море американской атомной подлодки проекта «Сивулф II» USS Connecticut отстранили из-за утраты доверия. Такое решение приняло руководство Седьмого флота США.

Ударная субмарина 2 октября в ходе учений столкнулась с подводной горой, которая не была отмечена на навигационных картах. В результате инцидента травмы получили 11 военнослужащих. Силовая ядерная установка осталась невредимой.

Командующий Седьмым флотом США вице-адмирал Карл Томас уверен, что инцидента можно было избежать, если бы руководство команды подлодки «осмотрительно принимало решения». От должностей были освобождены трое высших офицеров, включая капитана Кэмерона Альджилани.

Ранее издание Forbes сообщило, что инцидент с USS Connecticut в акватории Южно-Китайского моря может стать катастрофой для ВМС США. Выход из строя атомной подлодки станет серьезным ударом для Тихоокеанского флота, поскольку это ключевой «подводный боец».

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