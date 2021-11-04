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Один человек погиб в результате стрельбы в подмосковных Химках
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы в подмосковных Химках
pixabay.com

Химки, 4 ноября. Вооруженные преступники убили мужчину в результате стрельбы, произошедшей в микрорайоне Старбеево подмосковных Химок. Происшествие случилось у заведения общественного питания на улице Шевченко.

Помимо одного убитого, сотрудники правоохранительных органов также сообщили об одном пострадавшем. Как отметили очевидцы, предполагаемые убийцы после перестрелки сели в Mercedes, после чего поторопились уехать с места преступления. Местные жители сообщили, что преступников было четыре. Об этом передает РЕН ТВ.

Оперативно прибывшие на место инцидента правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего. В городе введен в действие план «Перехват».

Стрельба также ранее произошла в Соединенных Штатах. В результате трагедии погибли два человека, еще пять ранены.

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