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Женская сборная России завоевала золотые медали на ЧЕ по плаванию на короткой воде
Спорт
Женская сборная России завоевала золотые медали на ЧЕ по плаванию на короткой воде
cska.ru  /  Пресс-служба ЦСКА

Казань, 4 ноября. Россиянки заняли первые места в комбинированной эстафете на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Соревновалась женская сборная в Казани.

В состав российской команды входили: Мария Каменева, Ника Годун, Арина Суркова и Дарья Клепикова. Дистанция спортсменками была преодолена за 1 минуту 44,19 секунды. Серебра удостоилась шведская сборная с результатом в 1 минуту 44,31 секунды. Третьими пришли к финишу итальянки, отстав на 0,27 секунды.

В общем медальном зачете сборная России находится на первом месте. Отечественные спортсмены завоевали пять золотых, две серебряных и три бронзовые медали. За ними расположились итальянцы. Третье место занимает сборная Нидерландов. Соревнования продлятся до 7 ноября.

Золото в короткой дистанции личного зачета также завоевала российская пловчиха Светлана Чимрова. Дистанцию она преодолела за 2 минуты 4,97 секунды.

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