Российский аналитик Данченко освобожден из-под стражи в США

Вашингтон, 4 ноября. Американский суд освободил россиянина Игоря Данченко из-под стражи с ограничительными условиями. Аналитика задержали за дачу ложных показаний ФБР в деле о якобы связях экс-главы Белого дома Дональда Трампа с Россией, сообщили в суде.

Игорю Данченко были предъявлены обвинения по пяти пунктам. Следствие предполагает, что с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз предоставил ложную информацию Федеральному бюро расследований.

Гражданину РФ установят электронный браслет слежения. В течение суток он также должен будет сдать паспорт.

«Предъявленные обвинения связаны с источниками информации, которые он использовал, чтобы предоставить сведения британской фирме, которая готовила то, что фигурирует в обвинительном заключении как "отчет компании"», — следует из сообщения минюста США.

Ранее 38-летнего россиянина Владимира Дунаева экстрадировали из Южной Кореи в США. Мужчину обвиняют в киберпреступлениях, ему может грозить до 60 лет тюремного заключения, пишет «Царьград».