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«Локомотив» и «Галатасарай» сыграли вничью в матче Лиги Европы
Спорт
«Локомотив» и «Галатасарай» сыграли вничью в матче Лиги Европы
fclm.ru  /  Пресс-служба ФК «Локомотив».

Стамбул, 4 ноября. Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между московским «Локомотивом» и турецким «Галатасараем» закончился вничью.

Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен». Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 1:1.

Турецкий клуб открыл счет под занавес первого тайма. Точным ударом отметился Софьян Фегули после результативной передачи Патрика ван Анхольта. Железнодорожники сравняли счет во втором тайме. На 72-й минуте гол забил Франсуа Камано.

«Локомотив» после четырех туров занимает последнее место в группе Е с двумя очками. «Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу с восемью баллами.

Еще одна встреча Лиги Европы с участием российского клуба пройдет в этот же день. Столичный «Спартак» на выезде сыграет против «Лестера». Своими ожиданиями от предстоящей игры поделился бывший футболист сборной Англии Майкл Оуэн.

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футбол локомотив лига европы галатасарай
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