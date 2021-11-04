«Локомотив» и «Галатасарай» сыграли вничью в матче Лиги Европы

Стамбул, 4 ноября. Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между московским «Локомотивом» и турецким «Галатасараем» закончился вничью.

Встреча прошла в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен». Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 1:1.

Турецкий клуб открыл счет под занавес первого тайма. Точным ударом отметился Софьян Фегули после результативной передачи Патрика ван Анхольта. Железнодорожники сравняли счет во втором тайме. На 72-й минуте гол забил Франсуа Камано.

«Локомотив» после четырех туров занимает последнее место в группе Е с двумя очками. «Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу с восемью баллами.

Еще одна встреча Лиги Европы с участием российского клуба пройдет в этот же день. Столичный «Спартак» на выезде сыграет против «Лестера». Своими ожиданиями от предстоящей игры поделился бывший футболист сборной Англии Майкл Оуэн.