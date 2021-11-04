Госдеп США назвал конструктивным диалог с Россией по стратегической стабильности

Вашингтон, 4 ноября. Консультации представителей Российской Федерации и Соединенных Штатов в рамках диалога по стратегической стабильности являются конструктивными. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

В Государственном департаменте США также уточнили, что проведенные встречи принесли пользу. Руководство страны также намерено инициировать подобные переговоры и с КНР.

«Как вы знаете, мы ведем диалог по стратегической стабильности с Российской Федерацией, этот диалог был конструктивным, он был полезным. Мы надеемся, мы намерены вступить в диалог по контролю над вооружениями также и с КНР», — сообщил Прайс.

Ранее пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс подтвердил саммит между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В рамках встречи главы внешнеполитических ведомств обсудят вопросы стратегического сотрудничества между странами.