Москва, 4 ноября. Европейские страны недовольны всем, что делает Россия. Они умудряются выставить в негативном ключе даже самые выгодные условия поставок российского газа, заявил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Западным «партнерам» сначала не нравилось, что Кишинев не может заключить с Москвой контракт. Когда документ был подписан, ситуация стала еще хуже, так как Молдавия обвинила Россию в «жестокой игре» и начала благодарить за «помощь» США. Теперь руководство польского концерна PGNiG пытается указать на «зависимость» Европы от «Газпрома».

«При этом мы не мешали Кишиневу закупать газ хоть у Польши, хоть у Украины, хоть у Катара или Индонезии. Но Кишинев отчего-то сам выбрал не свободные рынки, а "Газпром". И выбрал из-за надежности и гарантированности поставок. А польская сторона, как всегда, злобствует да еще и просит "Газпром" снизить цену на газ — дорого, мол, очень, газовый кризис в Европе. Дорого? Не берите», — возмутился Пушков.

Пресс-секретарь «Молдовагаза» Александр Барбов ранее сообщил, что Кишинев рассчитался с «Газпромом» за газ, который был поставлен в Молдавию в сентябре. Общая сумма долга с учетом просрочки составляла 709 миллионов долларов.