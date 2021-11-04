Автомобиль сбил группу детей возле одной из мадридских школ

Мадрид, 4 ноября. Смертельное ДТП произошло в Мадриде. Водитель совершил наезд на группу детей, в результате чего погиб один ребенок, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER.

По предварительным данным, инцидент произошел возле одной из школ испанской столицы. Погибла шестилетняя девочка, еще два ребенка — 10 и 12 лет были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Радиостанция сообщила, что смертельная авария произошла у самого входа в образовательное учреждение. На данный момент правоохранительные органы Мадрида проводят проверку в связи с инцидентом, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в Ингушетии произошла авария, в которой погибли младенец и его мать. По данным регионального отделения МВД, в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем пострадали еще восемь детей.