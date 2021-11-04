Порядка 600 человек срочно эвакуировали с рынка в Мехико из-за большого пожара

Мехико, 4 ноября. Спасатели провели эвакуацию посетителей и работников рынка Сонора на юго-востоке Мехико из-за крупного пожара. Такие данные привели в городском управлении по чрезвычайным ситуациям.

Во время инцидента жертв удалось избежать. Несмотря на это, несколько посетителей рынка обратились за квалифицированной помощью в медучреждение после серьезного потрясения. На данный момент спасатели контролируют большую часть (80%) возгорания. Сотрудники экстренных служб продолжают работы по ликвидации огня.

«По меньшей мере 600 человек были эвакуированы, место (происшествия. — Прим. ФАН) было оцеплено по соображениям безопасности», — следует из сообщения.

Недавно на месте нелегальной врезки в газопровод в мексиканском штате Пуэбла произошел серьезный взрыв. В результате происшествия погиб один человек.