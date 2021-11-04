Песков: приглашение Лукашенко посетить Крым по-прежнему в силе

Москва, 4 ноября. Белорусский лидер Александр Лукашенко имеет «давнейшее» приглашение приехать в Крым. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Лукашенко попросил своего российского коллегу Владимира Путина взять его с собой в Крым. Глава Белоруссии недавно в шутливой форме посетовал на то, что президент России вновь приехал на полуостров без него. По словам Лукашенко, в Крыму у Минска имеются «и собственность, и другие есть проблемы».

«У президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее», — ответил Песков на соответствующий вопрос ТАСС.

Накануне российский и белорусский лидеры утвердили 28 союзных программ в рамках заседания Высшего госсовета. По словам Лукашенко, таким образом Москва и Минск дали старт перезагрузке общего экономического пространства.