Вашингтон, 4 ноября. Американский госсекретарь Энтони Блинкен проведет рабочую встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне уже на будущей неделе. Соответствующую информацию привели в Государственном департаменте США.

Накануне помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид прибыла в украинскую столицу для «подтверждения стратегического партнерства». Одной из целей прилета дипломата также названо партнерство Киева и Вашингтона в направлении евроатлантической интеграции.

Глава украинского минздрава Кулеба также ранее анонсировал подписание хартии сотрудничества в стратегической сфере с США. По словам министра, новый документ будет предполагать собой реализацию интересов и Киева, и Вашингтона.

Недавно Дмитрий Кулеба ответил на упреки в адрес армии Украины по поводу ситуации с ударом беспилотника Bayraktar в Донбассе. По словам политика, официальный Киев не пренебрегал никакими нормами, когда «законно» применял на территории региона турецкий дрон, пишет «Царьград».