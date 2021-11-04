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Госдеп: Блинкен встретится с Кулебой в Вашингтоне на следующей неделе

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 21:59
Политика
Госдеп: Блинкен встретится с Кулебой в Вашингтоне на следующей неделе
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 4 ноября. Американский госсекретарь Энтони Блинкен проведет рабочую встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне уже на будущей неделе. Соответствующую информацию привели в Государственном департаменте США.

Накануне помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид прибыла в украинскую столицу для «подтверждения стратегического партнерства». Одной из целей прилета дипломата также названо партнерство Киева и Вашингтона в направлении евроатлантической интеграции.

Глава украинского минздрава Кулеба также ранее анонсировал подписание хартии сотрудничества в стратегической сфере с США. По словам министра, новый документ будет предполагать собой реализацию интересов и Киева, и Вашингтона.

Недавно Дмитрий Кулеба ответил на упреки в адрес армии Украины по поводу ситуации с ударом беспилотника Bayraktar в Донбассе. По словам политика, официальный Киев не пренебрегал никакими нормами, когда «законно» применял на территории региона турецкий дрон, пишет «Царьград».

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