Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 22:05
21:59
Политика
Госдеп: Блинкен встретится с Кулебой в Вашингтоне на следующей неделе
21:54
Общество
Express: ряд островных государств в будущем могут уйти под воду
21:45
Происшествия
Власти Москвы предупредили о возвращении сильного тумана
21:40
Политика
Лидер Судана Аль-Бурхан освободил четырех министров правительства Абдаллы Хамдока
21:30
Общество
Экономист Десятниченко назвал минимальный месячный доход для комфортной жизни в Петербурге
21:22
Общество
Собянин: прирост числа госпитализаций из-за COVID-19 в Москве снизился
21:20
Политика
Путин и Лукашенко дали высокую оценку итогам заседания ВГС Союзного государства
21:19
Общество
Диетолог Соломатина назвала продукты, которые помогают справиться со стрессом
21:13
Общество
Более четырех миллионов москвичей прошли полную вакцинацию от коронавируса
21:11
Армия
Forbes: инцидент с подлодкой Connecticut вскрыл катастрофическое состояние ВМС США
Все новости

Express: ряд островных государств в будущем могут уйти под воду
Общество
Express: ряд островных государств в будущем могут уйти под воду
wikipedia.org  /  United States Navy/Общественное достояние

Лондон, 4 ноября. Таяние льдов и увеличение уровня моря в будущем может уничтожить сразу несколько островных государств. Об этом сообщило издание Express.

Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова могут стать одними из первых территорий, которые уйдут под воду. Координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа указала на опасность, которую представляют для региона изменения климата.

«Речь не идет о единовременных событиях... Речь о природном явлении, которое угрожает полностью поглотить наши дома», — сказала Алофа.

Она также заявила о важности саммита ООН в Глазго. Бывший президент Кирибати Аноте Тонг согласен с этим заявлением. Он с трибуны COP26 перечислил все опасности, которые угрожают его стране и раскритиковал в связи с этим политику Австралии.

Министр экологии Бразилии Хоакин Перейра Лейти в свою очередь объявил о расширении обязательств по климату. Власти пообещали к 2030 году сократить количество парниковых выбросов на 50%.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Express: ряд островных государств в будущем могут уйти под воду
потепление острова государства
Комментировать