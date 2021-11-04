Express: ряд островных государств в будущем могут уйти под воду

Лондон, 4 ноября. Таяние льдов и увеличение уровня моря в будущем может уничтожить сразу несколько островных государств. Об этом сообщило издание Express.

Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова могут стать одними из первых территорий, которые уйдут под воду. Координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа указала на опасность, которую представляют для региона изменения климата.

«Речь не идет о единовременных событиях... Речь о природном явлении, которое угрожает полностью поглотить наши дома», — сказала Алофа.

Она также заявила о важности саммита ООН в Глазго. Бывший президент Кирибати Аноте Тонг согласен с этим заявлением. Он с трибуны COP26 перечислил все опасности, которые угрожают его стране и раскритиковал в связи с этим политику Австралии.

Министр экологии Бразилии Хоакин Перейра Лейти в свою очередь объявил о расширении обязательств по климату. Власти пообещали к 2030 году сократить количество парниковых выбросов на 50%.