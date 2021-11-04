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Лидер Судана Аль-Бурхан освободил четырех министров правительства Абдаллы Хамдока

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 21:40
Политика
Лидер Судана Аль-Бурхан освободил четырех министров правительства Абдаллы Хамдока
Global Look Press  /  Mohamed Khidir/Xinhua

Хартум, 4 ноября. Главнокомандующий вооруженными силами генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан приказал освободить четырех министров в правительстве Абдаллы Хамдока, объявило в четверг вечером суданское телевидение.

По данным журналистов, ими являются Хамза Баллул, Али Гедо, Хашем Хассаб Аль-Расул и Юсеф Адам, представляющие министерства информации, транспорта, связи, молодежи и спорта соответственно.

Кроме того, Аль-Бурхану позвонил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Обе стороны подчеркнули необходимость сохранения пути перехода к демократии, а также ускорения формирования гражданского правительства. Суданский генерал пообещал поддерживать мир и завершить переходный процесс таким образом, чтобы сохранить безопасность страны и достижения революции.

На прошлой неделе, 25 октября, главнокомандующий ВС Судана заявил о роспуске гражданского правительства и Суверенного совета, объявил чрезвычайное положение в стране, а также о задержании премьер-министра Абдаллы Хамдока и нескольких других функционеров кабмина. Через двое суток главу правительства доставили домой.

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Судан аль-бурхан хамдок
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