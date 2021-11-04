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Путин и Лукашенко дали высокую оценку итогам заседания ВГС Союзного государства
Политика
Путин и Лукашенко дали высокую оценку итогам заседания ВГС Союзного государства
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 4 ноября. Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный диалог, в котором высоко оценили принятые на заседании Высшего государственного Совета (ВГС) Союзного государства заключения, сообщили в Кремле.

Беседа в телефонном формате глав двух государств длилась порядка 1,5 часа. Путин и Лукашенко озвучили свои позиции насчет вопросов международной и региональной повестки. Особое внимание лидеры России и Белоруссии акцентировали на обстановке на границе с Польшей.

«Президенты обменялись мнениями по итогам заседания ВГС и дали высокую оценку принятым решениям, имеющим стратегическое значение для развития интеграционных процессов», — следует из сообщения.

В рамках заседания Высшего госсовета Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали 28 союзных программ. Заседание проходило в режиме онлайн.

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