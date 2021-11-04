Forbes: инцидент с подлодкой Connecticut вскрыл катастрофическое состояние ВМС США

Вашингтон, 4 ноября. Инцидент с американской подлодкой USS Connecticut в Южно-Китайском море может обернуться катастрофическими последствиями для Военно-морских сил США. К такому выводу пришли аналитики американского издания Forbes.

Эксперты отмечают, что информация о состоянии USS Connecticut долгое время держалась в тайне. Однако уже сейчас становится очевидным, что аварийный инцидент оставил Тихоокеанский флот США без ключевого «подводного бойца», передает «ПолитРоссия».

«Как минимум, USS Connecticut будет выведен из эксплуатации на долгие годы. А быть может, повреждения в результате аварии настолько серьезны, что субмарина преждевременно отправится на пенсию», — говорится в публикации.

Аналитики Forbes призывали командование ВМС США не отмалчиваться и не избегать дебатов, так как происшествие с USS Connecticut наглядно демонстрирует катастрофическое состояние американского флота. По их словам, отказ от принятия решительных мер, направленных на модернизацию ВМС США, может обернуться полной утратой боеспособности американского флота.

Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море 2 октября. В результате инцидента ядерная силовая установка субмарины не пострадала. Однако 11 американских моряков получили травмы средней степени тяжести. При этом носовая часть субмарины получила серьезные повреждения. В настоящее время причины данного происшествия остаются неизвестными, передает «Царьград».