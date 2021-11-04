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Разведчики ЮВО уничтожили условное бандформирование на учениях в Карачаево-Черкесии
Армия
Разведчики ЮВО уничтожили условное бандформирование на учениях в Карачаево-Черкесии
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Ростов-на-Дону, 4 ноября. Бойцы разведывательных подразделений мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) провели учения в горных районах Карачаево-Черкесии, в ходе которых была «ликвидирована» банда террористов.

Тренировки разведчиков ЮВО проходили на полигоне Кобу-Баши, сообщили представители пресс-службы округа.

«Военнослужащие отработали действия в составе разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, тактику устройства засад и налетов», — отмечается в опубликованном релизе.

В ходе учений разведчики отработали использование новейшего комплекса разведки, управления и связи «Стрелец», заявили представители ЮВО. Ранее стало известно о маневрах спецназа Западного военного округа на полигоне Сормово под Нижним Новгородом, с проникновением бойцов в тыл условного противника.

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учения разведка юво
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