Пластический хирург Александр Дудник рассказал о феномене нестареющих лиц

Москва, 4 ноября. Главный врач клиники пластической хирургии Beauty Doctor Александр Дудник рассказал о феномене, который называют baby face и объяснил, почему люди с детскими чертами лица долго не стареют.

Дудник напомнил, что у детей явно выражены комочки Биша, которые сейчас модно удалять, а также толстый слой подкожной жировой клетчатки. Объем распределен равномерно, поэтому лицо выглядит миловидным. Хирург рассказал изданию Woman.ru, что женщинам очень важно сохранять жировую клетчатку и следить за количеством гиалуроновой кислоты.

«Девушка с щечками-яблочками всегда будет смотреться моложе. То же самое и с губами: если у вас тонкие от природы губы, вы, скорее всего, будете казаться старше, чем на самом деле», — рассказал хирург.

Эксперт советует женщинам не пренебрегать процедурой биоревитализации, которая также позволяет пополнить запас гиалуроновой кислоты. Она притягивает воду и увлажняет кожу. Дудник напомнил, что истязание организма диетами приводит к раннему старению.

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