Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 22:05
21:59
Политика
Госдеп: Блинкен встретится с Кулебой в Вашингтоне на следующей неделе
21:54
Общество
Express: ряд островных государств в будущем могут уйти под воду
21:45
Происшествия
Власти Москвы предупредили о возвращении сильного тумана
21:40
Политика
Лидер Судана Аль-Бурхан освободил четырех министров правительства Абдаллы Хамдока
21:30
Общество
Экономист Десятниченко назвал минимальный месячный доход для комфортной жизни в Петербурге
21:22
Общество
Собянин: прирост числа госпитализаций из-за COVID-19 в Москве снизился
21:20
Политика
Путин и Лукашенко дали высокую оценку итогам заседания ВГС Союзного государства
21:19
Общество
Диетолог Соломатина назвала продукты, которые помогают справиться со стрессом
21:13
Общество
Более четырех миллионов москвичей прошли полную вакцинацию от коронавируса
21:11
Армия
Forbes: инцидент с подлодкой Connecticut вскрыл катастрофическое состояние ВМС США
Все новости

Пластический хирург Александр Дудник рассказал о феномене нестареющих лиц

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 21:07
Общество
Пластический хирург Александр Дудник рассказал о феномене нестареющих лиц
instagram.com  /  @selenagomez

Москва, 4 ноября. Главный врач клиники пластической хирургии Beauty Doctor Александр Дудник рассказал о феномене, который называют baby face и объяснил, почему люди с детскими чертами лица долго не стареют.

Дудник напомнил, что у детей явно выражены комочки Биша, которые сейчас модно удалять, а также толстый слой подкожной жировой клетчатки. Объем распределен равномерно, поэтому лицо выглядит миловидным. Хирург рассказал изданию Woman.ru, что женщинам очень важно сохранять жировую клетчатку и следить за количеством гиалуроновой кислоты.

«Девушка с щечками-яблочками всегда будет смотреться моложе. То же самое и с губами: если у вас тонкие от природы губы, вы, скорее всего, будете казаться старше, чем на самом деле», — рассказал хирург.

Эксперт советует женщинам не пренебрегать процедурой биоревитализации, которая также позволяет пополнить запас гиалуроновой кислоты. Она притягивает воду и увлажняет кожу. Дудник напомнил, что истязание организма диетами приводит к раннему старению.

Врач-диетолог Ирина Бородина предупредила об опасности чрезмерного употребления баклажанов. Чтобы овощ не нанес вреда организму, его нужно уметь правильно готовить.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пластический хирург Александр Дудник рассказал о феномене нестареющих лиц
Хирург молодость дудник baby face
Комментировать