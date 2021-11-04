Свыше 100 тысяч военнослужащих Западного военного округа ревакцинировались от COVID-19

Москва, 4 ноября. Более 100 тысяч военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что ревакцинацию в войсках округа прошел весь личный состав, а также все гражданские специалисты. В настоящее время активная фаза ревакцинации проходит в образовательных учреждениях Минобороны РФ, которые дислоцируются на территории округа.

«Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЗВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей округа. Некоторые пункты медицинские пункты переведены на круглосуточный режим работы», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что вакцинация проводится исключительно на добровольной основе. При этом после введения препарата в течение получаса все реципиенты находятся под наблюдением врачей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ оказывать поддержку гражданской медицинской службе в борьбе с пандемией. Также глава государства отметил, что в стране, возможно, потребуется построить быстровозводимые временные ковидные госпитали по проектам Минобороны РФ, передает «Царьград».