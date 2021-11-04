Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 22:05
21:59
Политика
Госдеп: Блинкен встретится с Кулебой в Вашингтоне на следующей неделе
21:54
Общество
Express: ряд островных государств в будущем могут уйти под воду
21:45
Происшествия
Власти Москвы предупредили о возвращении сильного тумана
21:40
Политика
Лидер Судана Аль-Бурхан освободил четырех министров правительства Абдаллы Хамдока
21:30
Общество
Экономист Десятниченко назвал минимальный месячный доход для комфортной жизни в Петербурге
21:22
Общество
Собянин: прирост числа госпитализаций из-за COVID-19 в Москве снизился
21:20
Политика
Путин и Лукашенко дали высокую оценку итогам заседания ВГС Союзного государства
21:19
Общество
Диетолог Соломатина назвала продукты, которые помогают справиться со стрессом
21:13
Общество
Более четырех миллионов москвичей прошли полную вакцинацию от коронавируса
21:11
Армия
Forbes: инцидент с подлодкой Connecticut вскрыл катастрофическое состояние ВМС США
Все новости

Беспилотники вертолетного типа «Термит» поступят на вооружение ВС РФ в 2022 году
Армия
Беспилотники вертолетного типа «Термит» поступят на вооружение ВС РФ в 2022 году
pixabay.com

Москва, 4 ноября. Специалисты бюро Научно-производственного предприятия (НПП) «Стрела» завершают опытно-конструкторские работы по созданию БПЛА вертолетного типа «Термит» для нужд российской армии. Об этом сообщил начальник КБ НПП «Стрела» Борис Трунов.

Беспилотник «Термит» будет способен наносить удары по выявленным целям с помощью ракет различного типа, в том числе посредством управляемых и корректируемых боеприпасов, отметил Трунов в интервью телеканалу RT.

«В настоящее время это экспериментальный образец (военного дрона "Термит". — Прим. ред.), предназначенный для отработки правильности принятых технических решений по установке, размещению на БПЛА авиационных средств поражения, но в 2021 году мы планируем уже завершить ОКР», — подчеркнул руководитель КБ НПП «Стрела»

По его словам, поставка первых образцов вертолетных ударных дронов в ВС РФ запланирована на 2022 год. Ранее сообщалось о разработке в России барражирующих беспилотников-камикадзе, предназначенных для защиты морских границ страны.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Беспилотники вертолетного типа «Термит» поступят на вооружение ВС РФ в 2022 году
бпла беспилотники термит
Комментировать