Беспилотники вертолетного типа «Термит» поступят на вооружение ВС РФ в 2022 году

Москва, 4 ноября. Специалисты бюро Научно-производственного предприятия (НПП) «Стрела» завершают опытно-конструкторские работы по созданию БПЛА вертолетного типа «Термит» для нужд российской армии. Об этом сообщил начальник КБ НПП «Стрела» Борис Трунов.

Беспилотник «Термит» будет способен наносить удары по выявленным целям с помощью ракет различного типа, в том числе посредством управляемых и корректируемых боеприпасов, отметил Трунов в интервью телеканалу RT.

«В настоящее время это экспериментальный образец (военного дрона "Термит". — Прим. ред.), предназначенный для отработки правильности принятых технических решений по установке, размещению на БПЛА авиационных средств поражения, но в 2021 году мы планируем уже завершить ОКР», — подчеркнул руководитель КБ НПП «Стрела»

По его словам, поставка первых образцов вертолетных ударных дронов в ВС РФ запланирована на 2022 год. Ранее сообщалось о разработке в России барражирующих беспилотников-камикадзе, предназначенных для защиты морских границ страны.