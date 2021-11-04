Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 22:05
21:59
Политика
Госдеп: Блинкен встретится с Кулебой в Вашингтоне на следующей неделе
21:54
Общество
Express: ряд островных государств в будущем могут уйти под воду
21:45
Происшествия
Власти Москвы предупредили о возвращении сильного тумана
21:40
Политика
Лидер Судана Аль-Бурхан освободил четырех министров правительства Абдаллы Хамдока
21:30
Общество
Экономист Десятниченко назвал минимальный месячный доход для комфортной жизни в Петербурге
21:22
Общество
Собянин: прирост числа госпитализаций из-за COVID-19 в Москве снизился
21:20
Политика
Путин и Лукашенко дали высокую оценку итогам заседания ВГС Союзного государства
21:19
Общество
Диетолог Соломатина назвала продукты, которые помогают справиться со стрессом
21:13
Общество
Более четырех миллионов москвичей прошли полную вакцинацию от коронавируса
21:11
Армия
Forbes: инцидент с подлодкой Connecticut вскрыл катастрофическое состояние ВМС США
Все новости

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону международные вопросы

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 20:59
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону международные вопросы
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Минск, 4 ноября. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко продолжили переговоры после заседания госсовета Союзного государства. Они обсудили вопросы международной и региональной повестки.

Особое внимание Путин и Лукашенко уделили ситуации на границе с Польшей, рассказали журналисты белорусских СМИ, Их беседе по телефону продлилась полтора часа.

«После(заседания госсовета СГ. — Прим. ред.) продолжили обсуждение по телефону актуальных вопросов международной и внутренней повестки, отдельно остановившись на ситуации на границе с Польшей. Разговор длился почти полтора часа», — сообщили СМИ.

Заседание по СГ прошло в режиме видеоконференции 4 ноября. В рамках совещания Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет и утвердили 28 союзных программ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону международные вопросы
путин россия белоруссия лукашенко
Комментировать