Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону международные вопросы

Минск, 4 ноября. Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко продолжили переговоры после заседания госсовета Союзного государства. Они обсудили вопросы международной и региональной повестки.

Особое внимание Путин и Лукашенко уделили ситуации на границе с Польшей, рассказали журналисты белорусских СМИ, Их беседе по телефону продлилась полтора часа.

«После(заседания госсовета СГ. — Прим. ред.) продолжили обсуждение по телефону актуальных вопросов международной и внутренней повестки, отдельно остановившись на ситуации на границе с Польшей. Разговор длился почти полтора часа», — сообщили СМИ.

Заседание по СГ прошло в режиме видеоконференции 4 ноября. В рамках совещания Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет и утвердили 28 союзных программ.