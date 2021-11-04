Ветеран ВС Греции Атламазоглу: авиация НАТО учится сбрасывать водородные бомбы на Россию

Афины, 4 ноября. Авиация стан Североатлантического альянса отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории России. Об этом заявил ветеран Вооруженных сил Греции Ставрос Атламазоглу.

По его словам, с 18 по 25 октября в Южной Европе проходили учения Steadfast Noon с участием 14 стран-членов НАТО. В маневрах были задействованы десятки истребителей и бомбардировщиков, способных нести на борту ядерное оружие, а также самолеты дальнего радиолокационного наблюдения и дозаправки. При этом в НАТО утверждали, что маневры якобы не направлены против каких-либо стран и не связаны с текущими мировыми событиями.

Атламазоглу отметил, что на учениях Steadfast Noon силы НАТО учились сбрасывать американские водородные бомбы B61 на Россию. Он также напомнил, что в прошлом году руководство НАТО указало на необходимость надежного и единого ядерного альянса из-за «ухудшения условий безопасности и неопределенности в Европе».

«Хотя Россия не упоминается в декларации, она является предполагаемым адресатом этого заявления», — отметил Атламазоглу.

Он также добавил, что благодаря подобным тренировкам пилоты НАТО, экипажи и обслуживающий персонал будут заранее знать, что делать, если Запад развернет масштабный конфликт против России с применением ядерного вооружения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика намерена укрепить совместную с Россией группировку войск. По его словам, эта группировка является щитом, защищающим страны СНГ от Запада, передает «Царьград».