Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 22:04
21:59
Политика
Госдеп: Блинкен встретится с Кулебой в Вашингтоне на следующей неделе
21:54
Общество
Express: ряд островных государств в будущем могут уйти под воду
21:45
Происшествия
Власти Москвы предупредили о возвращении сильного тумана
21:40
Политика
Лидер Судана Аль-Бурхан освободил четырех министров правительства Абдаллы Хамдока
21:30
Общество
Экономист Десятниченко назвал минимальный месячный доход для комфортной жизни в Петербурге
21:22
Общество
Собянин: прирост числа госпитализаций из-за COVID-19 в Москве снизился
21:20
Политика
Путин и Лукашенко дали высокую оценку итогам заседания ВГС Союзного государства
21:19
Общество
Диетолог Соломатина назвала продукты, которые помогают справиться со стрессом
21:13
Общество
Более четырех миллионов москвичей прошли полную вакцинацию от коронавируса
21:11
Армия
Forbes: инцидент с подлодкой Connecticut вскрыл катастрофическое состояние ВМС США
Все новости

Ветеран ВС Греции Атламазоглу: авиация НАТО учится сбрасывать водородные бомбы на Россию

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 20:59
Армия
Ветеран ВС Греции Атламазоглу: авиация НАТО учится сбрасывать водородные бомбы на Россию
pixabay.com

Афины, 4 ноября. Авиация стан Североатлантического альянса отрабатывает нанесение ядерных ударов по территории России. Об этом заявил ветеран Вооруженных сил Греции Ставрос Атламазоглу.

По его словам, с 18 по 25 октября в Южной Европе проходили учения Steadfast Noon с участием 14 стран-членов НАТО. В маневрах были задействованы десятки истребителей и бомбардировщиков, способных нести на борту ядерное оружие, а также самолеты дальнего радиолокационного наблюдения и дозаправки. При этом в НАТО утверждали, что маневры якобы не направлены против каких-либо стран и не связаны с текущими мировыми событиями.

Атламазоглу отметил, что на учениях Steadfast Noon силы НАТО учились сбрасывать американские водородные бомбы B61 на Россию. Он также напомнил, что в прошлом году руководство НАТО указало на необходимость надежного и единого ядерного альянса из-за «ухудшения условий безопасности и неопределенности в Европе».

«Хотя Россия не упоминается в декларации, она является предполагаемым адресатом этого заявления», — отметил Атламазоглу.

Он также добавил, что благодаря подобным тренировкам пилоты НАТО, экипажи и обслуживающий персонал будут заранее знать, что делать, если Запад развернет масштабный конфликт против России с применением ядерного вооружения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика намерена укрепить совместную с Россией группировку войск. По его словам, эта группировка является щитом, защищающим страны СНГ от Запада, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Ветеран ВС Греции Атламазоглу: авиация НАТО учится сбрасывать водородные бомбы на Россию
россия нато ядерные бомбы атламазоглу
Комментировать