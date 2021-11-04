Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 ноября 22:04
21:59
Политика
Госдеп: Блинкен встретится с Кулебой в Вашингтоне на следующей неделе
21:54
Общество
Express: ряд островных государств в будущем могут уйти под воду
21:45
Происшествия
Власти Москвы предупредили о возвращении сильного тумана
21:40
Политика
Лидер Судана Аль-Бурхан освободил четырех министров правительства Абдаллы Хамдока
21:30
Общество
Экономист Десятниченко назвал минимальный месячный доход для комфортной жизни в Петербурге
21:22
Общество
Собянин: прирост числа госпитализаций из-за COVID-19 в Москве снизился
21:20
Политика
Путин и Лукашенко дали высокую оценку итогам заседания ВГС Союзного государства
21:19
Общество
Диетолог Соломатина назвала продукты, которые помогают справиться со стрессом
21:13
Общество
Более четырех миллионов москвичей прошли полную вакцинацию от коронавируса
21:11
Армия
Forbes: инцидент с подлодкой Connecticut вскрыл катастрофическое состояние ВМС США
Все новости

США пытаются повлиять на ситуацию в Судане через Израиль
Весь мир
США пытаются повлиять на ситуацию в Судане через Израиль
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 4 ноября. Делегация израильского «Моссада» посетила Судан для обсуждения последних событий в республике после переворота. Об этом сообщает издание «Валла» со ссылкой на источник.

Согласно заявлению информатора, дипломаты из Тель-Авива направились в Хартум по просьбе администрации президента США Джо Байдена. Белый дом попросил использовать свои связи с главнокомандующим ВС Абдель Фаттахом аль-Бурханом, чтобы убедить его восстановить гражданское правительство.

«Американский госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре призвал министра обороны Израиля Бенни Ганца связаться с суданским генералом и заставить его вернуть премьера Абдаллу Хамдока к власти», — говорится в сообщении.

Глава минобороны, в свою очередь, ответил, что не несет ответственности за решение суданского вопроса в израильском правительстве. Тель-Авив пока никак не отреагировал на просьбу Вашингтона.

Американское издание «Аксиос» подтвердило, что делегации «Моссада» действительно посетила Судан. Однако целью поездки стало не исполнение поручения США, а проведение консультаций.

«Это была всего лишь миссия по установлению фактов», — заявили официальные лица Израиля, уточнив, что встречи состоялись не с генералом Аль-Бурханом, а с должностными лицами более низкого уровня.

Представители Тель-Авива отметили, что суданская делегация проинформировала их о событиях в республике. Однако информация о намерениях вернуть Абдаллу Хамдока к власти не поступала.

Главнокомандующий ВС Судана 25 октября объявил о роспуске суверенного совета и правительства и введении чрезвычайного положения. Причиной такого решения стало неспособность кабмина вывести республику из кризиса.

Большинство соседних государств поддержали стремление Хартума урегулировать сложную политическую и экономическую ситуацию. Однако европейские страны, США, Саудовская Аравия и представители ООН призвали Аль-Бурхана вернуть гражданское правительство.

Президент ФЗНЦ Максим Шугалей указал на двойные стандарты Запада в вопросе Судана. По его словам, после прихода военных к власти у народа появилась возможность пойти путем самоопределения.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / США пытаются повлиять на ситуацию в Судане через Израиль
сша израиль судан переворот аль-бурхан
Комментировать