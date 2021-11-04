США пытаются повлиять на ситуацию в Судане через Израиль

Хартум, 4 ноября. Делегация израильского «Моссада» посетила Судан для обсуждения последних событий в республике после переворота. Об этом сообщает издание «Валла» со ссылкой на источник.

Согласно заявлению информатора, дипломаты из Тель-Авива направились в Хартум по просьбе администрации президента США Джо Байдена. Белый дом попросил использовать свои связи с главнокомандующим ВС Абдель Фаттахом аль-Бурханом, чтобы убедить его восстановить гражданское правительство.

«Американский госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре призвал министра обороны Израиля Бенни Ганца связаться с суданским генералом и заставить его вернуть премьера Абдаллу Хамдока к власти», — говорится в сообщении.

Глава минобороны, в свою очередь, ответил, что не несет ответственности за решение суданского вопроса в израильском правительстве. Тель-Авив пока никак не отреагировал на просьбу Вашингтона.

Американское издание «Аксиос» подтвердило, что делегации «Моссада» действительно посетила Судан. Однако целью поездки стало не исполнение поручения США, а проведение консультаций.

«Это была всего лишь миссия по установлению фактов», — заявили официальные лица Израиля, уточнив, что встречи состоялись не с генералом Аль-Бурханом, а с должностными лицами более низкого уровня.

Представители Тель-Авива отметили, что суданская делегация проинформировала их о событиях в республике. Однако информация о намерениях вернуть Абдаллу Хамдока к власти не поступала.

Главнокомандующий ВС Судана 25 октября объявил о роспуске суверенного совета и правительства и введении чрезвычайного положения. Причиной такого решения стало неспособность кабмина вывести республику из кризиса.

Большинство соседних государств поддержали стремление Хартума урегулировать сложную политическую и экономическую ситуацию. Однако европейские страны, США, Саудовская Аравия и представители ООН призвали Аль-Бурхана вернуть гражданское правительство.

Президент ФЗНЦ Максим Шугалей указал на двойные стандарты Запада в вопросе Судана. По его словам, после прихода военных к власти у народа появилась возможность пойти путем самоопределения.