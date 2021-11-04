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Экономист Десятниченко назвал минимальный месячный доход для комфортной жизни в Петербурге
Общество
Экономист Десятниченко назвал минимальный месячный доход для комфортной жизни в Петербурге
Федеральное агентство новостей  / 

Свыше 70 тысяч рублей нужно ежемесячно зарабатывать в Петербурге, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь. Таким мнением поделился с ФАН доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Дмитрий Десятниченко.

«Средняя зарплата в Санкт-Петербурге в текущем году увеличилась до 73 тысяч рублей. Данная сумма может рассматриваться как нижняя планка уровня душевого дохода работающего горожанина, обеспечивающая ему комфортное финансирование расходов. Если в семье есть несовершеннолетние, то крайне желательно прибавить к этой величине еще по 30–50% на каждого ребенка», — пояснил эксперт. 

Экономист Десятниченко назвал минимальный месячный доход для комфортной жизни в Петербурге
Пресс-служба СЗИУ РАНХиГС /

Вместе с тем, по словам Дмитрия Десятниченко, более половины реальных предложений работодателей о вакансиях в 2021 году находились в диапазоне 40–60 тысяч рублей.

«Лишь этой осенью наиболее часто встречающаяся модальная заработная плата приблизилась к уровню 50 тысяч. И эти цифры представляются вполне реалистичными. Значительная часть горожан в таких условиях ищет и находит дополнительные источники доходов. Очень часто речь идет о расширении объемов занятости по основному месту или профилю, в том числе за счет использования механизмов самозанятости», — заявил экономист.   

Экономист Десятниченко назвал минимальный месячный доход для комфортной жизни в Петербурге
ФБА «Экономика сегодня» /

Среди рецептов роста сбережений эксперт назвал повышение квалификации, поиск мест и форм более выгодного практического приложения приобретенных компетенций, в том числе путем смены сферы деятельности на более востребованную и лучше оплачиваемую рынком.

«Как ни парадоксально, трудовые мигранты чаще коренных петербуржцев руководствуются данным подходом и демонстрируют большую гибкость в принятии решений, активно перетекая из одного сегмента рынка труда Санкт-Петербурга в другой. Особенно это умение ценно в условиях пандемийной трансформации структуры вакансий и уровня предлагаемых заработных плат», — подчеркнул Десятниченко.

Подводя итог, эксперт отметил, что наиболее высокую оплату труда предлагают работникам с редкими наборами профессиональных качеств.

«Остается только определить области своего компетентностного превосходства, быть готовым непрерывно развивать их, соотнести все это с сегментами рынка, где наблюдается устойчивый дефицит предложения со стороны соискателей, трудоустроиться, “мигрировав” в эту высокодоходную сферу», — заключил доцент.

По итогам третьего квартала текущего года медианные зарплаты в России выросли на 9,2% в годовом выражении. А что ждет граждан в следующем году? Ранее Дмитрий Десятниченко рассказал, что будет способствовать росту оплаты труда в 2022 году и какие профессии будут востребованы.

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