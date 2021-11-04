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Российского хоккеиста Ничушкина могут дисквалифицировать за допинг
Спорт
Российского хоккеиста Ничушкина могут дисквалифицировать за допинг
nhl.com  /  NHL

Колорадо, 4 ноября. Бронзовый призер чемпионата мира по хоккею 2017 года Валерий Ничушкин может быть дисквалифицирован за употребление допинга.

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин может быть отстранен от участия в турнирах на четыре года после обнаружения в его допинг-пробе запрещенных препаратов. Соответствующую информацию представили журналисты издания «Чемпионат». По данным источника, положительный результат дала допинг-проба Ничушкина, взятая у нападающего незадолго до зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Представители WADA уже проинформировали о произошедшем РУСАДА. Сам нападающий, который в нынешнем сезоне провел всего один матч НХЛ, ситуацию пока не комментировал.

Ранее IIHF опубликовала расписание матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею среди молодежных сборных. Российская национальная команда начнет выступление на турнире с игры против Швеции.

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допинг хоккей спорт дисквалификация ничушкин
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