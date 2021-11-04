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Ливия подписала протокол электронной связи для возвращения трудовых мигрантов Египта
Весь мир
Ливия подписала протокол электронной связи для возвращения трудовых мигрантов Египта
facebook.com  /  الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية

Триполи, 4 ноября. Техническая группа Министерства труда и реабилитации Ливии подписала протокол электронной связи с Египтом. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Представители профильного подразделения рассказали, что активация канала передачи данных осуществляется в рамках двустороннего плана по возвращению рабочей силы из республики в североафриканское государство.

«Инициатива направлена на контроль информации по набору трудовых мигрантов и организацию процесса их въезда в Триполи, а также участие в восстановлении населенных пунктов, разрушенных за время затяжного кризиса», — говорится в сообщении.

Церемония подписания соглашения состоялась в присутствии министра труда и реабилитации переходного Правительства национального единства Али аль-Абида. Он возглавил итоговые встречи технической группы двух стран, что привело к достижению договоренностей.

Трудовые мигранты Египта вернутся в Ливию после президентских выборов. Около двух миллионов разнорабочих ожидают завершения плебисцита, чтобы получить возможность поехать в североафриканское государство на заработки.

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