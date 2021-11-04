Дочь Миллы Йовович получила от матери трогательное поздравление ко дню рождения

Лос-Анджелес, 4 ноября. Американская актриса с украинскими корнями Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер Габо с днем рождения. Девочке исполнилось 14 лет.

Звезда популярной франшизы «Обитель зла» и фантастического фильма «Пятый элемент» Милла Йовович разместила в своем Instagram-аккаунте трогательный пост. По словам актрисы, каждый день, проведенный рядом с дочерью, был магическим.

«Эвер всегда была доброй и любящей. Она всегда сопереживала и пыталась защитить своих друзей и свою семью. Но последний год был впечатляющим. Она неожиданно стала надежной, нет, в ее комнате по-прежнему беспорядок, но она также превратилась в девочку, которая каждый день читает сценарий для работы (даже если ее об этом не просили)», — написала актриса.

Prt Scr instagram.com / @millajovovich

Йовович впервые снялась в фильме режиссера Залмана Кинга «Слияние двух лун». Однако популярность к девушке пришла после ленты «Возвращение в голубую лагуну». Актриса была трижды замужем: за актером Шоном Эндрюсом, затем за режиссером Люком Бессоном. Нынешним мужем Йовович является создатель серии «Обитель зла» Пол Андерсон.

Ранее сообщалось, что Эвер Габо посетила показ, который прошел на Неделе моды в Париже. Для выхода в свет она подобрала серое платье в клетку и высокие черные сапоги.