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Дипмиссия России в Эфиопии работает в штатном режиме
Весь мир
Дипмиссия России в Эфиопии работает в штатном режиме
Федеральное агентство новостей  / 

Аддис-Абеба, 4 ноября. Посольство России в Эфиопии работает штатно и готово оказать помощь соотечественникам, сообщили в ведомстве.

«Работаем в нормальном режиме. Обращений граждан России об оказании помощи в связи с нынешними событиями в стране не было», — отметили в дипломатическом представительстве.

В понедельник, 1 ноября, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед призвал жителей страны временно прекратить вести повседневные дела и начать подготовку к противостоянию с боевиками «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

Позже правительство ввело на шесть месяцев режим чрезвычайного положения. Причиной послужили сообщения о планах боевиков напасть на столицу.

Дипмиссия России в Эфиопии работает в штатном режиме
wikipedia.org / Mattias Kiel Nielsen/PD

Кроме того, сотрудники посольства РФ предупредили соотечественников об ухудшении обстановки в стране и призвали временно отказаться от посещения африканского государства.

Ранее стало известно, что сепаратисты НФОТ инициировали крупное наступление на севере Эфиопии, в ходе которого они захватили ряд городов в штате Амхара. После появилась информация, что ополченцы региона помогут армии в борьбе с радикалами.

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