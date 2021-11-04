Менеджер Александра Емельяненко прокомментировал отмену боя с Джиганом

Москва, 4 ноября. Менеджер бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Азамат Бостанов высказался о ситуации вокруг поединка с рэпером Джиганом. Пока бой тяжеловеса и музыканта отменен.

В начале лета сообщалось, что встреча Емельяненко и Джигана состоится 4 ноября в Москве, однако поединок перенесли на неопределенный срок. По словам Бостанова, ситуация с потенциальным боем знаменитостей пока непонятна.

«Изначально нам поступило предложение об этом бое, но на этом все — никакого продолжения истории. На сегодня ситуация следующая: нет площадки, которая готова провести этот бой», — пояснил менеджер в комментарии «Матч ТВ».

Ранее Бостанов рассказал об алкогольном срыве, произошедшем у Емельяненко. По словам менеджера, боец ушел в запой, который продлился довольно долго. Он оказал помощь тяжеловесу, поверив в его способность победить зависимость от спиртного.