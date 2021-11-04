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Вице-премьер Новак назвал ожидаемую прибавку в спросе на нефть
Экономика
Вице-премьер Новак назвал ожидаемую прибавку в спросе на нефть
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 ноября. Спрос на черное золото может дополнительно вырасти в течение этого года, заявил в эфире телеканала «Россия-24» зампредседателя правительства Александр Новак.

Повышение спроса на энергоноситель в текущем году может достичь 5 или 6 млн баррелей в сутки, полагает вице-премьер Российской Федерации.

«Сегодня мы видим восстановление ситуации на рынке. В этом году мы ожидаем примерно рост спроса на 5-6 млн баррелей в сутки», — озвучил свой прогноз российский политик.

Наблюдаемая в настоящее время на рынке цена нефти является объективным отражением современной конъюнктуры, добавил Новак. Сейчас энергоноситель реализуется в среднем по 80 долларов за баррель.

«На мой взгляд, сегодняшняя цена в районе 80 долларов за баррель объективно отражает текущую ситуацию. Дальше посмотрим, что будет в декабре — январе, исходя из тех фактов, которые я сказал», — подчеркнул госчиновник.

Некоторые неопределенности и непредсказуемые факторы продолжают существовать на нефтяном рынке, из-за чего усложняется прогнозирование ситуации и перспектив повышения или понижения стоимости черного золота.

«Здесь много факторов, играющих на повышение цены, многие неопределенности, которые могут снизить цену. Все будет зависеть от той ситуации, которая будет развиваться в течение ноября — декабря 2021 года и I квартала 2022 года», — заявил вице-премьер Новак.

Министры стран-участниц объединения экспортеров нефти (ОПЕК+) тем временем выступили за повышение уровня добычи нефти в районе 400 тыс. баррелей в сутки, как и планировалось ранее.

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