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Военный эксперт Кошкин указал на мировое господство России в сфере беспилотников
Армия
Военный эксперт Кошкин указал на мировое господство России в сфере беспилотников
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 4 ноября. Россия за короткий промежуток времени наверстала отставание и стала мировым лидером в области беспилотных технологий. Об этом заявил военный эксперт Андрей Кошкин.

Ранее президент России Владимир Путин провел серию совещаний с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса. В ходе одного из совещаний российский лидер отметил, что беспилотная авиация отлично зарекомендовала себя в вооруженных конфликтах последних лет. Президент напомнил, что на вооружении российской армии стоят более двух тысяч БПЛА, а также призвал и дальше работать над созданием таких аппаратов, в том числе с применением искусственного интеллекта, передает iReactor.

Военный эксперт Андрей Кошкин отметил, что у России в настоящее время есть весьма перспективные разработки в области беспилотной авиации. При этом Москва начала разработку собственных беспилотников только в 2000 году, однако российским специалистам удалось догнать и обогнать конкурентов.

«В целом надо сказать, что наши аппараты весьма разнообразны. Есть не только для разведывательных действий, но и для нанесения боевых ударов используются беспилотники. А также созданы соответствующие беспилотники, как их называют, камикадзе, убийцы», — пояснил он.

Ранее стало известно, что российские военные впервые применили роботов «Уран-9» и «Нерехта» на учениях «Запад-2021». Роботы вели прицельный огонь по скоплениям живой силы и бронетехники условного противника. При этом «Уран-9» и «Нерехта» находились в боевых порядках общевойсковых подразделений, передает «Царьград».

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россия кошкин беспилотники
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