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Диетолог Соломатина назвала продукты, которые помогают справиться со стрессом
Общество
Диетолог Соломатина назвала продукты, которые помогают справиться со стрессом
pixabay.com  / 

Немногие знают, что продукты питания могут стать помощниками в борьбе со стрессом, и даже без вреда для фигуры. Еда — это не только одно из естественных удовольствий в нашей жизни, но и хороший «психолог».

В беседе с корреспондентом ФАН диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты помогут справиться со стрессом.

«Зачастую мы чувствуем напряженность, когда нам не хватает определенных питательных веществ. Иногда мы их покупаем в аптеке в виде витаминов, но они не всегда так работают, как та же еда. Все потому, что в еде эти компоненты находятся в определенном комплексе, что позволяет им лучше усваиваться, а значит быстрее влиять на наше настроение», — рассказала диетолог.

Во время стресса необходимы витамины группы B, они содержатся в цельнозерновом хлебе, кашах, печени и мясе. Также нужны жирные кислоты — Омега-3 — это рыба, орехи, льняное масло. Успокоиться поможет магний — семечки, орехи, зеленые овощи.

«Жиры необходимы для выработки гормонов стресса — они защищают нашу нервную ткань, как изолента. Также нам необходим витамин D, он является натуральным антидепрессантом. Самые большие его источники — это печень трески, это растительные масла, но в рыбьем жире его больше всего. Поможет сконцентрироваться и успокоиться теанин из зеленого чая», — добавила собеседница ФАН.

Диетолог Соломатина назвала продукты, которые помогают справиться со стрессом
pixabay.com /

Елена Соломатина отметила, что успокоиться поможет и теплое молоко с медом, выпитое на ночь. Любые кисломолочные продукты помогают человеку восстановить микрофлору кишечника, которая во время стресса нарушается.

«Разнообразная цветовая палитра фруктов и овощей помогает нашей нервной системе лучше функционировать. Желательно налегать на рыбу, которая содержит хром, а его недостаток может приводить к потере энергии и стремлению съесть что-то сладкое», — объяснила диетолог.

Не стоит забывать о чистой воде, поскольку водный баланс помогает нервной системе нормально функционировать, подчеркнула Соломатина.

«Продукты, богатые триптофаном, также помогают бороться со стрессом — это молочные продукты, сыр, индейка, бурый рис, бананы, черный шоколад, инжир и чернослив. Эти продукты необходимо регулярно добавлять в питание», — отметила эксперт.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, какое питание оптимально в период нерабочих дней. Обязательно нужно включить в рацион белок — рыбу, мясо и птицу. Также важно есть крупы, молочные продукты и овощи.

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