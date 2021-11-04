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Беременная девушка Влада Соколовского не собирается замуж за певца

  /   Обновлено: 04 ноября 2021 20:48
Шоу-бизнес
Беременная девушка Влада Соколовского не собирается замуж за певца
из личного архива Влада Соколовского

Москва, 4 ноября. Возлюбленная Влада Соколовского Ангелина Суркова, которая объявила о своей беременности, не хочет связывать себя узами брака с исполнителем. Об этом девушка написал в Stories.

Ангелина Суркова шокировала подписчиков в Instagram. Модель заявила, что считает брак пережитком прошлого. По ее мнению, штамп в паспорте вряд ли удержит мужчину.

«Я не считают сам «брак» миллионной гарантией вообще чего-либо. Вашей любви, достойного отношения партнера, уважения, верности, нежности, понимания. Иногда людям нужны эти атрибуты, чтобы для себя поставить некое ограничение, это не про нас, поверьте», — написала девушка Соколовского.

Беременная девушка Влада Соколовского не собирается замуж за певца
instagram.com / @lee_surkova

Она поделилась черно-белым снимком рядом с любимым мужчиной. На фото счастливые Соколовский и Суркова стоят у моря и смеются, пишет издание «Дни.Ру». У артиста до этого были длительные отношения с коллегой Ритой Дакотой.

Певица родила ему дочь, которую назвали Мия. После расставания девочка осталась жить с матерью и ее новым бойфрендом Федором Белогаем, но Соколовский старается проводить время с дочерью.

Ранее исполнитель заявил, что они с Сурковой еще не знают пол малыша. Над именем будущие родители тоже пока не думали.

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беременность соколовский суркова
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