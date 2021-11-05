Психолог Акимова рассказала, как справиться с осенней хандрой в период ограничений

Психолог Надежда Акимова рассказала ФАН, как гражданам справиться с осенними перепадами настроения и хандрой в период коронавирусных ограничений.

Российские регионы на фоне обострившейся эпидобстановки вводят новые ограничения. Несмотря на то, что эти меры должны сдержать распространение вируса и снизить число смертей, настроения гражданам такие новости не прибавили. По мнению Акимовой, избавиться от апатии помогут несколько простых правил.

«Употребляйте больше витаминов C и D, делайте простую утреннюю зарядку. Оденьтесь потеплее и идите на прогулку. Вспомните о своем хобби или освойте новое. Определите список любимых комедий и смотрите по одному фильму в день. Наверняка у каждого есть книги, которые давно ждут прочтения, — сейчас самое время. Можно помечтать об идеальном отдыхе, например, запланировать новогодние каникулы», — рекомендует психолог.

Если же настроение настолько испорчено, что делать совсем ничего не хочется, последуйте сигналу своего организма: ничего не делайте. Но даже к этому стоит подходить с умом.

«Позвольте себе день ничего не делать, отнеситесь к этому серьезно. Главное — насладиться моментом и останавливать мысли саморугания на тему безделья», — отмечает специалист.

Надежда Акимова также считает, нелишним будет провести день для себя: когда можно позволить что хочется. Обязательная рекомендация — ванна с пеной и любимым ароматом.

«Включите медитативную музыку, подготовьте свечи, одну из них обязательно расположите напротив себя. Насладитесь расслабленным состоянием минут 15. Потом нанесите на тело любимый крем и выпейте горячий чай», — рекомендует психолог.

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Хорошим помощником в преодолении плохого настроения, по мнению Акимовой, является новый вид йоги — йога смеха. Она включает в себя различные упражнения на дыхание и, конечно, смех.

«Это больше напоминает игру: помогает выключить взрослого и включить игривость. Смех расслабит, снимет напряжение и стресс. Начинающим лучше лечь на пол, сделать глубокий вдох, сильно надуть живот. Задержать дыхание, широко открыть рот, начать пропевать гласную «а» и перейти от «Ааа…» в «Ааа-ха-ха-ха…» — как будто кашлять и смеяться. Или просто сядьте перед зеркалом и начните смеяться. Если пойдут слезы, тоже нормально, тогда поплачьте от души», — рассказывает одну из техник йоги психолог.

В заключение Надежда Акимова советует практиковать позитивное мышление и помнить, что даже эмоцию выбирает каждый для себя сам, так что выбирать нужно радость. Кроме того, не стоит забывать про здоровый и качественный сон.